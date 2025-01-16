Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ

По информации «СЭ», нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ. Он продолжает восстановление от травмы, полученной в декабре, и вернется в состав армейцев после 11 февраля.

В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, Кузнецов столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.

Матч всех звезд КХЛ 2025 года пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.