Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ
По информации «СЭ», нападающий СКА Евгений Кузнецов не примет участие в Матче звезд КХЛ. Он продолжает восстановление от травмы, полученной в декабре, и вернется в состав армейцев после 11 февраля.
В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, Кузнецов столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.
В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.
Матч всех звезд КХЛ 2025 года пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.
Положение команд
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|Западная конференция
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|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
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21.01
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
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