Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем «Ак Барс» — СКА

Перед матчем турнира имени Пучкова между СКА и «Ак Барсом» состоялось рукопожатие капитанов команд с бригадой арбитров.

Капитан СКА Евгений Кузнецов пожал руки всем судьям. В этот же момент возле арбитров был капитан казанцев Дмитрий Яшкин, который ждал, пока соперник выполнит предматчевое действие.

Кузнецов уехал к своей команде и не стал дожидаться Яшкина, чтобы пожать ему руку. Хотя перед каждым матчем капитаны двух команд обмениваются рукопожатиями между собой.

Счет к третьему периоду — 2:0 в пользу «Ак Барса».