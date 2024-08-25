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Сегодня, 17:55

Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем «Ак Барс» — СКА

Виктория Кравченко
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Перед матчем турнира имени Пучкова между СКА и «Ак Барсом» состоялось рукопожатие капитанов команд с бригадой арбитров.

Капитан СКА Евгений Кузнецов пожал руки всем судьям. В этот же момент возле арбитров был капитан казанцев Дмитрий Яшкин, который ждал, пока соперник выполнит предматчевое действие.

Кузнецов уехал к своей команде и не стал дожидаться Яшкина, чтобы пожать ему руку. Хотя перед каждым матчем капитаны двух команд обмениваются рукопожатиями между собой.

Счет к третьему периоду — 2:0 в пользу «Ак Барса».

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