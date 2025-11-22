Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на матч с «Адмиралом»

«Металлург» объявил состав команды на домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала».

В заявке магнитогорской команды отсутствует нападающий Евгений Кузнецов. В предыдущей игре с «Автомобилистом» (5:4), которая прошла 20 ноября, 33-летний хоккеист сыграл 2 минуты 59 секунд в первом периоде, а все оставшееся время провел на скамейке запасных.

Матч между «Металлургом» и «Адмиралом» состоится в субботу в 14.30 по московскому времени.