Кузнецов извинился перед болельщиками за свою замену на Матче звезд КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал свою замену на Матче звезд КХЛ в Новосибирске.

— Сегодня вас вызвали из списка травмированных. Могло ли это произойти раньше, чтобы вы сыграли на Матче звезд КХЛ?

— Нет. Извиняюсь перед болельщиками, что так все случилось. Знаю, что много людей ждало, но травмы — такие вещи. Команда на первом месте. Надеюсь, на следующий год получится приехать.

Матч звезд КХЛ проходил в Новосибирске 8-9 февраля. Победителем турнира стала команда дивизиона Чернышева, которая в финале обыграла дивизион Боброва со счетом 9:8.