Кузнецов и Моисеев дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Витязь» — «Амур», информирует сайт КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Александра Кузнецова наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Данилу Моисеева по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.