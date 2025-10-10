Кузнецов: «Вернул бы в КХЛ большие площадки, это был наш советский хоккей»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о размерах площадок на аренах КХЛ.
— КХЛ выросла за 11 лет, пока вы играли в НХЛ?
— Сложно сказать. «Поляны» на аренах разные, и это уже минус. В НХЛ все одинаковое, за этим строго следят. А здесь на каждой арене свои нюансы. Разговаривал с работниками одного дворца: «Как вы делали углы? Все четыре — разные». Они говорят: «Борта пришли — мы собирали от руки». Улыбнулся, конечно. Это влияет на отскок шайбы, он везде разный.
Где-то отличается длина зон, где-то за воротами больше места, где-то — меньше. Мне кажется, мы ушли от той изюминки, что была раньше, когда играли на больших площадках. Это был наш советский хоккей — контроль шайбы, раскаты, обыгрыши. Никаких забросов, уважение к партнеру, тренер просил играть через передачу. Сейчас — все быстрее, иногда сумбурно. Наверное, хоккей идет в ногу со временем, все стремятся быть лучше. И мне тоже нужно адаптироваться.
— Вернули бы большие площадки?
— Да, я бы поучаствовал даже финансово, если бы можно было вернуть пару арен с большими площадками. Недавно в Челябинске тренировался — там поляна чуть больше, я прям кайфанул. Вспомнилось, как раньше играли в хоккей.
1 октября Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Форвард должен дебютировать за команду 10 октября в матче с «Торпедо».
Россиянин выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». Вместе с «Вашингтоном» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
В июле 2024 года Кузнецов вернулся в КХЛ и подписал контракт со СКА. Нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах за команду в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка в 6 играх плей-офф. В апреле 2025 года клуб из Санкт-Петербурга расторг контракт с форвардом.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3