Кузнецов: «Вернул бы в КХЛ большие площадки, это был наш советский хоккей»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о размерах площадок на аренах КХЛ.

— КХЛ выросла за 11 лет, пока вы играли в НХЛ?

— Сложно сказать. «Поляны» на аренах разные, и это уже минус. В НХЛ все одинаковое, за этим строго следят. А здесь на каждой арене свои нюансы. Разговаривал с работниками одного дворца: «Как вы делали углы? Все четыре — разные». Они говорят: «Борта пришли — мы собирали от руки». Улыбнулся, конечно. Это влияет на отскок шайбы, он везде разный.

Где-то отличается длина зон, где-то за воротами больше места, где-то — меньше. Мне кажется, мы ушли от той изюминки, что была раньше, когда играли на больших площадках. Это был наш советский хоккей — контроль шайбы, раскаты, обыгрыши. Никаких забросов, уважение к партнеру, тренер просил играть через передачу. Сейчас — все быстрее, иногда сумбурно. Наверное, хоккей идет в ногу со временем, все стремятся быть лучше. И мне тоже нужно адаптироваться.

— Вернули бы большие площадки?

— Да, я бы поучаствовал даже финансово, если бы можно было вернуть пару арен с большими площадками. Недавно в Челябинске тренировался — там поляна чуть больше, я прям кайфанул. Вспомнилось, как раньше играли в хоккей.

1 октября Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Форвард должен дебютировать за команду 10 октября в матче с «Торпедо».

Россиянин выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». Вместе с «Вашингтоном» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

В июле 2024 года Кузнецов вернулся в КХЛ и подписал контракт со СКА. Нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах за команду в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка в 6 играх плей-офф. В апреле 2025 года клуб из Санкт-Петербурга расторг контракт с форвардом.