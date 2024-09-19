Кузьмин: «Всем большое спасибо за поддержку, я очень это ценю!»

Форвард «Салавата Глеб Кузьмин впервые прокомментировал свою травму в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2).

«Всем спасибо большое за поддержку, я очень это ценю! Со временем всем вам отвечу. Всех люблю», — приводит слова Кузьмина пресс-служба клуба.

17 сентября в матче против «Авангарда» 27-летний Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.