Кузьмин — о товарищеском матче с «Автомобилистом»: «Рад вернуться в большой хоккей»

Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подвел итоги товарищеского матча против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

— Рад вернуться в большой хоккей, но пока еще неофициальная игра, надо заслужить место в основном составе, — приводит слова Кузьмина официальный сайт клуба. — Конечно, это большая честь — носить джерси «Салавата Юлаева», еще и с капитанской нашивкой. Я всегда к арбитрам подъезжал поговорить, и не в статусе капитана (смеется).

— Как чувствуете себя физически после долгого периода без игр?

— Надо набирать ещё форму через тренировки, игры. Это небыстрый процесс, чтобы вернуться в свои кондиции.

— Чуть меньше года прошло с той травмы. Был момент, что в этот период думал, что не вернётесь в хоккей?

— Был тяжелый этап в карьере. Не думал, что могу закончить, просто были сложности в восстановлении. Но мыслей закончить с хоккеем не было. Был вопрос, когда я успею восстановиться.

В сезоне-2024/25 Кузьмин сыграл 5 матчей, забросил шайбу и отдал голевую передачу. В сентябре 2024 года 28-летний хоккеист получил травму головы и компрессионный перелом позвоночника. Только в марта 2025-го он вернулся к тренировкам в общей группе.

В следующем матче «Салават» и «Автомобилист» сыграют 19 августа.