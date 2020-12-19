Кузьменко высказался о запрете на флаг России

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко высказался о решении CAS о двухлетнем запрете на российскую символику на крупных турнирах. На ЧМ, Олимпиадах и Паралимпиадах россияне вынуждены будут выступать без флага и гимна. На их форме разрешена будет надпись «Россия», но она не должна быть заметнее, чем «Нейтральный атлет».

«Все, кто будет выступать в сборной на ЧМ, будут играть за страну, за своих близких. Будут доказывать, что без флага и с флагом нужно побеждать», — цитирует официальный Twitter ФХР Кузьменко.