Кузьменко считает, что уровень КХЛ подрос

Нападающий СКА Андрей Кузьменко считает, что уровень чемпионата Континентальной хоккейной лиги повысился. Питерцы с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

— На мой взгляд, уровень нашего чемпионата подрос, потому что средние команды чуть-чуть добавили, — цитирует Кузьменко News.ru. — И турнир получается очень интересный. Было уже немало случаев, когда команды из нижней части таблицы выигрывали у лидеров. Думаю, зрителям это тоже нравится — непредсказуемый хоккей интереснее смотреть.

— Кого могли бы выделить в Восточной конференции, помимо обыгравшего вас «Авангарда»?

— Если честно, я практически не слежу за Восточной конференцией. Да все команды сейчас хорошие.

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