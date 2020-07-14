Кузьменко подписал контракт со СКА на новых условиях

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко подписал новый контракт с петербургским клубом. Как и прежнее соглашение, он рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22. Как стало известно «СЭ», в новом контракте зарплата Кузьменко осталась прежней — 45 миллионов рублей за сезон-2020/21 и 50 миллионов рублей за сезон-2021/22.

А вот в части бонусных выплат Кузьменко согласился на понижение: с 38 до 19 миллионов рублей в сезоне-2020/21 и с 38 до 20 миллионов рублей в сезоне-2021/22.