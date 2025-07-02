Курьянов вошел в тренерский штаб ЦСКА

Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу Игоря Никитина в ЦСКА на пять лет, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее Курьянов сотрудничал с Никитиным в «Локомотиве». Помимо Курьянова, в штаб вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Игорь Никитин встал у руля «Локомотива» в 2021 году. При нем команда выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые завоевала Кубок Гагарина. После этого сезона Никитин перешел в ЦСКА, где уже работал с 2014 по 2021 год.