В Башкирии призвали КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»
13:46
Всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков на матче серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев также раскритиковал болельщиков, назвав их поведение «вакханалией».
Ранее сообщалось, что КХЛ уже запросила видео скандального момента. «Ак-Барсу» за данный инцидент грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.
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