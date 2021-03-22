Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В Башкирии призвали КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

13:46
Теги:

Всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков на матче серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев также раскритиковал болельщиков, назвав их поведение «вакханалией».

Ранее сообщалось, что КХЛ уже запросила видео скандального момента. «Ак-Барсу» за данный инцидент грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...