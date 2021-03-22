В Башкирии призвали КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков на матче серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев также раскритиковал болельщиков, назвав их поведение «вакханалией».

Ранее сообщалось, что КХЛ уже запросила видео скандального момента. «Ак-Барсу» за данный инцидент грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.