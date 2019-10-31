Курт Фрэйзер: «Вратарь в очередной раз был великолепен»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

— Мы знали, что это будет самая тяжелая игра в ходе выездного турне, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». - Наша команда очень устала, но все-таки смогла бороться на протяжении всего матча. Нам повезло, что мы забили пару голов в большинстве. Ну и вратарь Джереми Смит в очередной раз был великолепен. В результате получилась эта большая победа для нашей команды.

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