Курт Фрэйзер: «У нас великолепно сыграл вратарь»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче с «Барысом» (5:2).

— Предыдущая игра в Казани была для нас очень тяжелой, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — И важно было посмотреть, как команда сможет прийти в себя, как отреагирует на это болезненное поражение. К счастью, мы получили положительный ответ. У нас великолепно сыграл вратарь. И вообще вся команда действовала очень хорошо. Добились очень важной для нас победы.

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