Курт Фрэйзер: «У нас великолепно сыграл вратарь»
20:26
Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче с «Барысом» (5:2).
— Предыдущая игра в Казани была для нас очень тяжелой, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — И важно было посмотреть, как команда сможет прийти в себя, как отреагирует на это болезненное поражение. К счастью, мы получили положительный ответ. У нас великолепно сыграл вратарь. И вообще вся команда действовала очень хорошо. Добились очень важной для нас победы.
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
http://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-kunlun-video/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...