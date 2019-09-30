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Курт Фрэйзер: «У нас великолепно сыграл вратарь»

20:26
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче с «Барысом» (5:2).

— Предыдущая игра в Казани была для нас очень тяжелой, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — И важно было посмотреть, как команда сможет прийти в себя, как отреагирует на это болезненное поражение. К счастью, мы получили положительный ответ. У нас великолепно сыграл вратарь. И вообще вся команда действовала очень хорошо. Добились очень важной для нас победы.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-kunlun-video/

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