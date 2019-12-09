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Курт Фрэйзер: «У нас травмировано несколько ключевых игроков»

9 декабря 2019, 20:41
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2).

- Мы знали, что будет очень тяжелая игра. «Амур» — боевая трудоспособная команда, которая борется от начала до конца, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Никогда нам с ней не было легко. У нас травмировано несколько ключевых игроков. Важно было, чтобы на первые роли вышли те, от кого этого не ждешь. И вот Олли Палола забил два гола, Спроул еще один добавил. Но решающей стала игра вратаря. Шимми был в очередной раз бесподобен.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/09/460890.html

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