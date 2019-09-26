Курт Фрэйзер: «У нас по-прежнему есть проблема с дисциплиной»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер подвел итог встречи с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

— Эта была очень тяжелая для нашей команды игра, — цитирует тренера официальный сайт комнады из Нижнекамска. — Мы знали, что нам будет противостоять соперник, который очень много трудится на площадке и может играть очень хорошо. Мы также знали, что это будет битва и, к счастью сумели сыграть достойно, довести дело до буллитов. И, вообще, нам везет, что у нас великолепные вратари. В конечном итоге игра Джереми Смита стала определяющим фактором сегодня.

У нас по-прежнему есть проблема с дисциплиной, получаем очень много не нужных удалений. Надеюсь, нам рано или поздно удастся исправить это. В конце концов, эта была прекрасная победа для нас.

— Игра проходила, словно, как на качелях. С чем это было связано?

— Обе команды хорошо и быстро катались, обе команды допускали ошибки. Но, когда все так складывается, то игра получается очень веселой и, наверное, увлекательной для зрителей. Но тренеры такое ненавидят.

Коллега проделал гигантскую работу, очень хорошая у него команда и чувствуется тренерская рука. Сегодня нам повезло, что выиграли. С нетерпением ждем встречи через пару недель.

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