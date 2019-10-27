Курт Фрэйзер: «Серьезные изменения наступили в команде после появления двух защитников»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:2).

— Для нас это очень важная победа над сильным соперником, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Мы отправились в выездное турне с надеждой зацепиться за зону плей-офф и нам удалось провести два матча. Во многом благодаря нашему вратарю Джереми Смиту мы и добились побед над «Авангардом» и «Витязем».

Серьезные изменения наступили в команде после появления двух защитников. В обороне наладилась игра и мы стали больше забивать. Продолжает свое дело Энди Миллер, хет-триков у нас не было давно.

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