Курт Фрэйзер считает, что в КХЛ надо забивать минимум 2 гола в каждом матче

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Думаю, что начали хорошо, и даже в начале играли лучше, чем вчера, — цитирует официальный сайт уфимцев Фрэйзера. — У нас было несколько хороших возможностей, в частности, выход Кори Кейна один на один и еще несколько хороших бросков, но «Салават Юлаев» сыграл здорово и надо отдать им должное. Во втором периоде мы еще прибавили и создали, наверное, семь голевых моментов, но реализовать их не удалось, а потом у нас начались проблемы с дисциплиной. В этом компоненте нам еще надо много работать, потому что, когда соотношение удалений 8 к 1, ты сильно понижаешь свои шансы на успех. В целом наше меньшинство сыграло хорошо, но все равно, это не дело — получать только удаления, и нам необходимо над этим работать.

«Салават» — очень хорошая команда, и, конечно, хорошо, что мы начали чемпионат, играя с ним, потому что это позволяет установить планку, к которой надо стремиться. Вчера мы сыграли здорово, но сегодня Уфа перестроилась и нам было тяжелее. Мы надеемся, что со временем, решив проблемы с дисциплиной, подтянемся к этому уровню. Играя в КХЛ, надо забивать как минимум два гола в каждом матче. Над этим нам надо работать. У нас есть достаточно атакующей мощи, чтобы это делать, но сегодня голкипер гостей действовал великолепно. Нам необходимо быть готовыми к тому, что нам постоянно будут противостоять классные вратари и забивать.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей