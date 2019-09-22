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Курт Фрэйзер поздравил «Авангард» с победой

21:47
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер подвел итог встречи с «Авангардом» (1:5).

— Я был несколько разочарован началом матча в нашем исполнении, потому что, наверное, впервые за все время мы просто не смогли создать конкуренцию сопернику, не смогли сыграть на том уровне, который требуется в этой лиге, — цитирует тренера официальный сайт омичей. — Ну и, конечно, поздравляю Боба и его команду. Отличная команда и хорошая победа. Хорошо, когда такие матчи проводишь в начале сезона, потому что они показывают твои недостатки и слабые стороны. Мы можем многому научиться у команды Боба Хартли, но надеемся, что уже в ближайших матчах нам удастся вернуться на прежний уровень.

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/36239/

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