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Курт Фрэйзер: «Наверное, это была самая долгая игра в моей жизни»

18:26
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (4:3 Б).

- Наверное, это была самая долгая игра в моей жизни, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Хороший матч против сильного соперника — «Салават Юлаев» бесспорно один из лидеров и входит в пятерку сильнейших команд лиги. Может быть, со временем и мы сможем подобраться к этому уровню. Это была хорошая игра и мы рады, что успешно начали чемпионат. Впереди еще много матчей с интересными и сильными соперниками.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-kunlun-red-star-salavat-yulaev/

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