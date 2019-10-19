Курт Фрейзер: «Многого не выиграешь, забивая по одному голу»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— Это была тяжелая, боевая игра хорошего уровня, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Старт для нас выдался тяжелым, учитывая большое количество удалений. Но позже по ходу первого периода мы заиграли быстрее и оказывали серьезное давление на «Динамо». И до конца матча играли неплохо. Спецбригады тоже сыграли хорошо, мы забили в большинстве. Но многого не выиграешь, забивая по одному голу. Это наша проблема на протяжении всего сезона, мы обязаны забивать больше.

Мне понравились наши новые игроки, которые пришли из другой лиги, не имея опыта игры на таком уровне. По-моему, они хорошо влились в команду, достойно боролись, и в целом это была зрелищная и интересная игра. Но, к сожалению, слишком часто в таких равных матчах мы в итоге оказываемся на проигравшей стороне.

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