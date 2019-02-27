Курт Фрейзер: "КХЛ – это фантастика, здесь могут показывать отличный хоккей"

Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрейзер, который возглавил китайскую команду 18 января 2019 года, рассказал о своей адаптации в новом клубе, сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 61-летний американо-канадский специалист возглавлял "Сент-Луис" с 2005 по 2006 год, а также сборную Белоруссии – с 2006 по 2008 год.

"Куньлунь" под руководством Фрейзера провела 12 матчей – из них 2 завершились победой.

– Это был удивительный опыт. Приехать в незнакомую страну, встретиться с игроками, с персоналом, посмотреть, как работает этот необычный клуб. А потом попасть в Пекин, увидеть такую прекрасную арену, окунуться в настоящую хоккейную обстановку и понять, как могут развиваться события в дальнейшем, чего может достигнуть китайский хоккей в будущем. Да, это было потрясающе.

​Было здорово познакомиться с новой лигой. КХЛ – это фантастика, здесь могут показывать отличный хоккей, и некоторые матчи, в которых я поучаствовал, прошли на высочайшем уровне. Конечно, я бы хотел попасть в команду, которая не имела бы таких проблем с травмами, таких ограниченных кадровых ресурсов. Знаете, я ведь даже не познакомился с некоторыми игроками, начавшими здесь сезон: получив тяжелые травмы, они отправились залечивать их домой. Но в целом это был фантастический опыт, мне очень понравилась команда, и я думаю, что она может серьёзно прибавить в будущем и хорошо подготовиться к Олимпиаде, – приводит слова Фрейзера пресс-служба КХЛ.

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