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Курт Фрэйзер: «Хороший шаг в правильном направлении для нас»

20:19
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Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

— Я бы сказал, что это был отличный матч, — цитирует официальный сайт КХЛ. — Увлекательный. Обе команды сыграли сильно. Много было подъемов и спадов по ходу игры. Мы уступали в две шайбы, но сумели отыграться и, думаю, имели все шансы победить. Виктор Бартли очень много работает в этом сезоне и является одним из лучших наших защитников. Было приятно увидеть, как судьба вознаградила его за трудолюбие двумя голами. СКА — очень, очень хорошая команда, и сегодня у нас был шанс обыграть ее. Это хороший шаг в правильном направлении для нас.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/15/459410.html

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