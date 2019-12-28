Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

— Мне посчастливилось посмотреть вчерашний матч между «Сибирью» и СКА, и новосибирцы в нем тоже действовали очень здорово, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Мы начали матч достаточно медленно, пришлось догонять, но мы справились. Вернулись в игру, смогли добраться до буллитов, но уступили. Буллиты — такая вещь, которую каждый раз, когда ты проигрываешь, то ненавидишь их. Боевой матч со стороны обеих команд.