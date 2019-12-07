Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5 Б).

— Я знал, что будет хорошая игра, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — «Адмирал» — отличная команда и принципиальный соперник для нас! Поэтому предполагал, что будет нелегко.

У нас были определенные проблемы — по началу отставали от соперника. Но смогли вернуться в битву, добились ничьей в основное время и даже получили шанс победить по буллитам. Но буллиты это такое дело — ты любишь их, когда выигрываешь, и не очень любишь, когда проигрываешь. Для нас это уже пятая игра за пределами основного времени. Мы умеем бороться до конца. Сегодня одно очко — тоже неплохо.

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