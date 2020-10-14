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Курьез месяца. У канадца из «Авангарда» сломалась клюшка перед пустыми воротами

19:29
Корбан Найт. Фото nhl.com
Корбан Найт. Фото nhl.com
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард» случился курьезный гол. Хозяева выигрывали по ходу встречи 1:0 благодаря шайбе Андрея Нестрашила.

В концовке игры омичи заменили вратаря шестым полевым игроком. При выходе из своей зоны у канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта в самый ответственный момент сломалась клюшка. Во время передачи на своего партнера шайба из-за поломки сошла с крюка и осталась на пятачке пустых ворот, где стала легкой добычей Харри Песонена, поразившего пустую рамку. Встреча закончилась победой хозяев — 3:0.

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