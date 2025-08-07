Хоккей
7 августа, 09:15

Защитник «Динамо» — об американском метро: «Оно ужасное. Там было много странных и смешных персонажей»

Федор Носов

Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в интервью «СЭ» рассказал о своем пребывании в США перед церемонией драфта НХЛ.

— Что тебя удивило в бытовом плане в Северной Америке? Были ли какие-то сложности?

— Мне не хватало русской еды. Там с этим большие проблемы. Если брать тренировочный процесс, то никаких отличий не было.

— Как проходила твоя преддрафтовая подготовка в Колорадо?

— У нас было 10 тренировок на льду, а вся остальная подготовка была на земле. Мы находились в горах, где было тяжелее дышать. Бегали, не было никакого железа. Поднимались в горы с рюкзаками, которые были заполнены камнями. Это было единственное упражнение с весами. Нас немного прожарили (улыбается). Было тяжеловато подниматься два часа в гору. Мы не бежали, а просто шли. Это достаточно монотонная работа.

— Ты побывал и в Нью-Йорке, и в Москве. Где лучше?

— Если сравнивать эти города, то в Москве лучше. Тут намного чище. Мне кажется, намного удобнее метро, чем там. Я специально спустился в метро Нью-Йорка, и там было ужасно.

— Кого ты там увидел?

— Там было много странных и смешных персонажей.

Курбан Лиъматов.«Через пять лет хочу стать лучшим защитником НХЛ». Интервью с молодым игроком «Динамо» с необычной фамилией

Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Mitlixx

    Чемпион мира. мало?

    05.09.2025

  • Mitlixx

    лечи флягу школота

    14.08.2025

  • Werewolf

    главная звезда мирового хоккея? можно узнать, что овечкин показал на мировом уровне? Насколько мне известно, он уставил рекорд в нхл по забитым шайбам в сезоне. При чем тут МИР? какие то особые достижения на чм, ои или кубке мира?

    13.08.2025

  • Neil

    заднеприводная.

    09.08.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Мамкин патриотик

    08.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Человек с фамилией Лиъматов говорит о каких-то странных людях )

    07.08.2025

  • Irzhi Korn

    сам когда последний раз мылся-то? от самого текста вони больше...

    07.08.2025

  • Солёный

    Разница обусловлена тем, что у них метро - это обычный ОТ, у нас - какое-то монументальное сооружение, со своими ментами, разными службами и по все стране строится за счет федерального бюджета и т.п...

    07.08.2025

  • Palacios

    И ты живи. Кто мешает? Или как всегда денег нет?! ) Всё халявы ждете как твои продажные иконы? -)

    07.08.2025

  • СереХа

    какая кнайсиль?) Дети всех твоих политиков учатся и живут на Западе.

    07.08.2025

  • fktrc

    Кнайсель купили, как и многих! А вот семьи многих чиновников и всех олигархов живут заграницей- это факт!

    07.08.2025

  • fktrc

    Приезжай в саратов, здесь вода по расписанию!

    07.08.2025

  • alehan.227472

    Абсолютно нормальное метро в НЙ, часто пользовался потому что трафик бывает лютый на Мэнхэттане. Да не дворец для говно-пролетариев как в Москве, где кстати все равно пахнет от людей - люди в Москве моются штоли редко?!-:) . Пацан с ипонутой фамилией не в теме. А а так удачи в нхл ему конечно!

    07.08.2025

  • Palacios

    Какая такая..неполживая.

    07.08.2025

  • Palacios

    Какая интересная и очередная модель - это же другое! -) Вы ещё всем подземным крысам Нью-Йорка оправдание найдите. Цирк..И позор. Найти в помойке и в говне нечтно ценное и нужное. Так живите в помойке, питайтесь отходами. Экономически более целесообразно. Вот и будет Дворец пролетариата. И деньги будут вторичны и в сохранности гг Не переживайте так, Метро Москвы себя целиком оправдывает. Это произведение искусства. Чистота и порядок. И не стоит западный парашник здесь расхваливать. Не неситу чушь неполживую!

    07.08.2025

  • Mitlixx

    какая порода? ты о чем?

    07.08.2025

  • Как так?

    Разница обусловлена не менталитетом, а принципиально разной идеологией на старте. Западное метро - изначально частное (чем меньше потратить на старте и в обслуживании - тем лучше). Советское изначально строилось как "дворец для пролетариата" (деньги здесь второстепенны). Интересно было сравнить цифры окупаемости метро в Москве и Нью-Йорке, окупается ли сейчас изначально более "экономичная" западная модель метро

    07.08.2025

  • Palacios

    Вот именно! Черное с белым смешать это ваша порода умеет. А Кнайсль экс премьер-министр Австрии. Проживает в Рязанской губернии. И безмерно счастлива. Так что, мимо и обтекай от новости дальше!

    07.08.2025

  • Mitlixx

    даже не знаю кто это. а вот главная мировая звезда хоккея всю карьеру у пендосов. так что мимо

    07.08.2025

  • Palacios

    Кнайсль напомни, где проводит свою счастливую и достойную старость?

    07.08.2025

  • Mitlixx

    овечкин напомни где провел всю карьеру?

    07.08.2025

  • Palacios

    То-то я смотрю в "загнивающей России" полно американцев играет и прочих легов.

    07.08.2025

  • Mitlixx

    то то он уехал к пендосне играть

    07.08.2025

  • Palacios

    Про метро правда. В США это одна огромная помойка! Неполживцев-то как корежит.

    07.08.2025

  • Palacios

    Так и есть! Нет страны лучше, чем Россия!

    07.08.2025

  • Mitlixx

    очень важная информация. на западе естественно все хуже. живут в сто раз хуже нас. лада гранта для них -недостижимая мечта

    07.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

