Защитник «Динамо» — об американском метро: «Оно ужасное. Там было много странных и смешных персонажей»

Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в интервью «СЭ» рассказал о своем пребывании в США перед церемонией драфта НХЛ.

— Что тебя удивило в бытовом плане в Северной Америке? Были ли какие-то сложности?

— Мне не хватало русской еды. Там с этим большие проблемы. Если брать тренировочный процесс, то никаких отличий не было.

— Как проходила твоя преддрафтовая подготовка в Колорадо?

— У нас было 10 тренировок на льду, а вся остальная подготовка была на земле. Мы находились в горах, где было тяжелее дышать. Бегали, не было никакого железа. Поднимались в горы с рюкзаками, которые были заполнены камнями. Это было единственное упражнение с весами. Нас немного прожарили (улыбается). Было тяжеловато подниматься два часа в гору. Мы не бежали, а просто шли. Это достаточно монотонная работа.

— Ты побывал и в Нью-Йорке, и в Москве. Где лучше?

— Если сравнивать эти города, то в Москве лучше. Тут намного чище. Мне кажется, намного удобнее метро, чем там. Я специально спустился в метро Нью-Йорка, и там было ужасно.

— Кого ты там увидел?

— Там было много странных и смешных персонажей.