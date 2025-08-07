Хоккей
7 августа, 09:00

Защитник Лиъматов — о своей фамилии: «Уже было много вариантов и написания, и озвучивания»

Федор Носов
Курбан Лиъматов.
Фото Global Look Press

Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о проблемах с написанием и произношением его фамилии.

— Многие люди удивляются тому, что в твоей фамилии твердый знак идет после гласной. Сталкивался ли ты с тем, что твою фамилию произносили неправильно?

— Да, постоянно. Уже было много вариантов и написания, и озвучивания этой фамилии (смеется). После гласной непривычно видеть твердый знак. Я уже к этому отношусь нормально, ничего страшного.

— А когда поехал в Северную Америку на драфт, то там тоже были проблемы с этим?

— Нет, на английском никак не пропишут это. Либо через апостроф, либо даже не знаю, как это перенести на английский.

Курбан Лиъматов.«Через пять лет хочу стать лучшим защитником НХЛ». Интервью с молодым игроком «Динамо» с необычной фамилией
ХК Динамо (Москва)
Курбан Лиъматов
  • Анатолий Николаевич

    Англичане не парятся и читают, как им угодно. Переделали же норвежца Солскьяера в Сульшера!

    07.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    И как этот идиотизм произносить? Предлагаю говорить йоб вместо непроизносимого Ъ. Веселее, однако...

    07.08.2025

  • Jackson 57

    В аварском языке "лягушка" пишется так: къверкъ. На слух звучит так, как будто звук "к" произносится с характерным прищёлкиванием. Примерно так и тут. У Расула Гамзатова, который и сам аварец, в одной из книг есть фраза: "Под мостом квакала лягушка". Она вся из таких звуков. В Махачкале я слышал и более жёсткий вариант: "Под мостом квакало 8888 лягушек". Очень обидная для аварца фраза, потому что правильно её произнести по-аварски даже настоящему аварцу достаточно сложно. Но благодаря интернету мы можем её услышать: https://yandex.ru/video/preview/17963615870402676089 Такая вот занимательная лигвистика и фонетика:))

    07.08.2025

  • Jackson 57

    Значит, не искали. Забиваете в ВИКИ "Адыгейский язык" или "Кабардино-черкесский язык" и ВНИМАТЕЛЬНО читаете.

    07.08.2025

  • Vorlod

    На адыгейском цифра 9 ,это бгъу ,попробуйте прочитать

    07.08.2025

  • mois.kon

    Не нашёл я в википедии в статье про адыгейский язык примеров, где Ъ стоит после гласной. А Курбан Лиматов из статьи в той же википедии, сам утверждает, что деду в паспорте фамилию записали с ошибкой. И он дагестанец, а не адыгеец

    07.08.2025

  • mois.kon

    Как это прочитать на русском? Ведь понятно что на родном есть какой-то звук, которому нет аналога в русском. Значит в английском он апостроф будет ставить, а русский можно нарушать?

    07.08.2025

  • Виталий Харч

    Кто нибудь эту фамилию смог вслух прочитать? Я даже про себя не могу!

    07.08.2025

  • Виталий Харч

    Самое главное. что корреспондеты нарушая все правила русского языка, в восторге от нерусской фамилии. Ну нет в русском языке словосочетания твердого знака после гласной. Нет. А паспортисту руки оторвать, за то что согласился паспорт с такой галиматьёй выписать.

    07.08.2025

  • rashton22

    это он то? а вы сударь тогда кто? быдло?

    07.08.2025

  • analytica

    А может он болгарин или серб. У них тоже кириллица, а твердый знак произносится как английское "a" в слове hand. Они пишут: "Футбольны клуб Арсенъл сего дня ся встречае с другой лондонской командой Вест-Хъм Юнайтед." Тогда по-русски надо писать не Лиъматов, а Лиэматов.

    07.08.2025

  • Pilot Karpenko

    Главное, чтобы не только по фамилии был пиар, а по игре. Тогда это фишка будет

    07.08.2025

  • хорошая фамилия! слава БОГУ,что не педро какой или дураков к примеру...

    07.08.2025

  • AIK_evo

    А как читается то его фамилия правильно?

    07.08.2025

  • Slim Tallers

    Из-за какого-то пьяного клерка получилась нечитаемая фамилия.

    07.08.2025

  • ValeraK

    Нужно исправить, конечно, чтобы не было вопросов. "Идентичности" или "уникальности" тут серьезной нет на этом фоне, так как ввиду продолжающегося тренда на повальную безграмотность населения никто и не заметит =))

    07.08.2025

  • За спорт!

    Курбан, главное тв?рдым защитником будь, а тв?рдый знак из фамилии убери.

    07.08.2025

  • Serjeapple

    Непонятно как это читать. Буква И в русском языке ВСЕГДА СМЯГЧАЕТ согласную. А здесь что? Звук И превращается в Ы? Тогда да, твёрдо.

    07.08.2025

  • За спорт!

    дедушку спринта жалко стало, или у тебя дубл?р есть? В заметке про Куча.

    07.08.2025

  • Как так?

    Интересно. Но, объективно говоря, никак невозможно судить, удивляют ли автора "забавности в современном английском" или он уже много лет буквально не может уснуть от потрясения этими самыми забавностями)))

    07.08.2025

  • Как так?

    Есть немало языков, основанных на кириллице, отличающихся от русского. Но конкретно по ситуации, в русском, насколько мне известно, нет способа прочитать твердый знак после гласной. Фамилия Лиъматов ничем не будет в прочтении отличаться от Лиматов. То есть твердый знак тут ничего в прочтении не изменяет - что он есть, что нет. А как его фамилия читается в адыгейском? Не корректнее ли было использовать апостроф?

    07.08.2025

  • Rotor79

    Чурка

    07.08.2025

  • Jackson 57

    Для тех, кто очень удивился:)) Статья в ВИКИ: "Адыгейский язык". Вот там вы и увидите, откуда это всё.

    07.08.2025

  • Jackson 57

    Я там vove2018 написал, в чём, скорее всего, дело. Гляньте, если вам интересно. Добавление: Статья в ВИКИ - "Адыгейский язык". Вот там как раз и есть образцы предложений, написанные с Ъ в странных местах:))

    07.08.2025

  • Jackson 57

    Рекомендую поинтересоваться языками народов Северного Кавказа - тех же адыгов, некоторых дагестанских народов. Там действительно так пишут. Иногда это выглядит очень странно для русского глаза - например, в том же аварском языке есть четыре варианта буквы "К", которые и произносятся и пишутся по-разному. А с другой стороны, почему вас не удивляют некоторые забавности в современном английском? Вот есть такая фирма в Англии, выпускающая, в частности, различную автоматику для химпроизводств - "Schlomberger". Фирма британская, но вот "sch" в начале слова криком кричит о том, что это немецкая фамилия. И тут же засада - название фирмы произносится как "Шлюмберже" - об этом нас специально предупредили их специалисты, когда мы с ними общались на тему их продукции:))

    07.08.2025

  • mikeV

    СЭ уже извлекает :)

    07.08.2025

  • Как так?

    это может быть и элементарной опиской вполне себе грамотного работника ЗАГСа). Сути, конечно не меЪняет)

    07.08.2025

  • Красный флаг Победы

    Поручик Киже...

    07.08.2025

  • Evgeny Zharnaulov

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    07.08.2025

  • lenin.vowa2018

    какой-то безграмотный работник ЗАГСа написал с похмела с ошибкой, и ни у кого ума не хватает исправить. Напишите ему ФИО Ъьйуъевин, пусть гордится своей необычностью.

    07.08.2025

  • фанат

    Пусть человек подумает как этот прикол использовать для пиара с целью извлечения приЪбыли.

    07.08.2025

  • 1~18

    Ять последней буквой поставь ещё

    07.08.2025

  • Павел Леонидович

    держи в курсе, федя

    07.08.2025

    • Кравцов обратился к болельщикам «Трактора»: «Однажды черно-белый — навсегда черно-белый»

    Защитник «Динамо» — об американском метро: «Оно ужасное. Там было много странных и смешных персонажей»
