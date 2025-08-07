Защитник Лиъматов — о своей фамилии: «Уже было много вариантов и написания, и озвучивания»

Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о проблемах с написанием и произношением его фамилии.

— Многие люди удивляются тому, что в твоей фамилии твердый знак идет после гласной. Сталкивался ли ты с тем, что твою фамилию произносили неправильно?

— Да, постоянно. Уже было много вариантов и написания, и озвучивания этой фамилии (смеется). После гласной непривычно видеть твердый знак. Я уже к этому отношусь нормально, ничего страшного.

— А когда поехал в Северную Америку на драфт, то там тоже были проблемы с этим?

— Нет, на английском никак не пропишут это. Либо через апостроф, либо даже не знаю, как это перенести на английский.