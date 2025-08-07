Хоккей
7 августа, 09:30

Лиъматов — о броске Овечкина: «Первый раз подставлюсь, а дальше не факт, что останусь живым»

Федор Носов

Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в интервью «СЭ» заявил, что готов заблокировать бросок Овечкина.

— Еще в начале прошлого сезона команду МХЛ представлял Александр Овечкин, который в этом году смог побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Ты удивился такому событию?

— Это было очевидно. Он всю жизнь к этому шел, как к Кубку Стэнли, то есть он очень долго ждал, терпел. Я горжусь этим событием.

— Твой контракт до 2027 года. Есть мечта сыграть с Овечкиным в одной команде, если он вернется в «Динамо»?

— Было бы шикарно, да. Интересно посмотреть, как он себя снова тут проявит как партнер, как игрок.

— Многие люди боятся бросков Овечкина, ломают кости, травмы получают. Представь такую ситуацию, что тебе нужно заблокировать его бросок. Ты подставишься?

— Первый раз подставлюсь, а дальше не знаю, потому что не факт, что останусь живым (смеется).

Курбан Лиъматов.«Через пять лет хочу стать лучшим защитником НХЛ». Интервью с молодым игроком «Динамо» с необычной фамилией
Александр Овечкин
ХК Динамо (Москва)
Курбан Лиъматов
