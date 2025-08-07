Лиъматов — о броске Овечкина: «Первый раз подставлюсь, а дальше не факт, что останусь живым»
Защитник московского «Динамо» Курбан Лиъматов в интервью «СЭ» заявил, что готов заблокировать бросок Овечкина.
— Еще в начале прошлого сезона команду МХЛ представлял Александр Овечкин, который в этом году смог побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Ты удивился такому событию?
— Это было очевидно. Он всю жизнь к этому шел, как к Кубку Стэнли, то есть он очень долго ждал, терпел. Я горжусь этим событием.
— Твой контракт до 2027 года. Есть мечта сыграть с Овечкиным в одной команде, если он вернется в «Динамо»?
— Было бы шикарно, да. Интересно посмотреть, как он себя снова тут проявит как партнер, как игрок.
— Многие люди боятся бросков Овечкина, ломают кости, травмы получают. Представь такую ситуацию, что тебе нужно заблокировать его бросок. Ты подставишься?
— Первый раз подставлюсь, а дальше не знаю, потому что не факт, что останусь живым (смеется).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -