Курашев возглавил фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ
11:57
Как ранее сообщал «СЭ», главным тренером фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ стал Константин Курашев.
«Константин Курашев любит и умеет работать с молодежью. Когда мы общались, он отметил, что для него на первом месте стоит не результат, а развитие молодых игроков с дальнейшим их прогрессом в КХЛ. Это схоже с нашей философией в клубе, поэтому мы быстро договорились о сотрудничестве. По кандидатуре тренера вратарей мы определимся в ближайшее время, на эту позицию мы рассматриваем несколько специалистов», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.
В тренерский штаб Курашева войдут Олег Угольников и Игорь Дякив.
Фарм-клуб «Авангарда» начнет выступать в ВХЛ с сезона-2021/22.
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