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Курашев возглавил фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ

11:57
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Как ранее сообщал «СЭ», главным тренером фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ стал Константин Курашев.

«Константин Курашев любит и умеет работать с молодежью. Когда мы общались, он отметил, что для него на первом месте стоит не результат, а развитие молодых игроков с дальнейшим их прогрессом в КХЛ. Это схоже с нашей философией в клубе, поэтому мы быстро договорились о сотрудничестве. По кандидатуре тренера вратарей мы определимся в ближайшее время, на эту позицию мы рассматриваем несколько специалистов», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

В тренерский штаб Курашева войдут Олег Угольников и Игорь Дякив.

Фарм-клуб «Авангарда» начнет выступать в ВХЛ с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42375/

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