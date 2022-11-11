Купцов — о поражении от «Северстали»: «Счет не по игре, не наиграли мы на 0:3»

Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Счет не по игре, не наиграли мы на 0:3. Моментами уступали в движении, но по голевым моментам, я считаю, мы переиграли, а в реализации индивидуальные ошибки нас подвели. Мы не выбираем, с кем играть, с топ-клубом или не топ-клубом, положение в таблице у нас не самое завидное. Против топ-клубов показали хорошую игру, а сегодня похуже сыграли. На каждую игру выходим, как на последний бой, стараемся из себя максимум выжать», — цитирует пресс-служба лиги Купцова.

«Северсталь» набрала 29 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 23 очка и последнее, 11-е место Востока.