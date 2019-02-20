15:17 | Хоккей — КХЛ

"Куньлунь" заявил на матч с "Адмиралом" девять китайцев, это рекорд клуба в КХЛ

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На матч регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" "Куньлунь" включил в заявку девять китайских хоккеистов, сообщает официальный Твиттер клуба. Это новый рекорд для представителя Китая в Континентальной хоккейной лиге.

 

Матч "Куньлунь" – "Адмирал" начался в 14.30 по московскому времени. После первого периода счет равный - 1:1.

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