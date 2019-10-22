«Куньлунь» заключил однолетний контракт с защитником Райнхартом

«Куньлунь» заключил однолетний двусторонний контракт с канадским защитником Гриффином Райнхартом, cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

25-летний защитник в прошлом сезоне выступал в АХЛ за «Чикаго», cыграв 96 матчей и набрав 22(5+17) очков.

.@KRSchina заключил однолетний двусторонний контракт с канадским защитником Гриффином Райнхартом#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 22, 2019

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