«Куньлунь» заключил однолетний контракт с защитником Райнхартом
14:17
«Куньлунь» заключил однолетний двусторонний контракт с канадским защитником Гриффином Райнхартом, cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.
25-летний защитник в прошлом сезоне выступал в АХЛ за «Чикаго», cыграв 96 матчей и набрав 22(5+17) очков.
.@KRSchina заключил однолетний двусторонний контракт с канадским защитником Гриффином Райнхартом#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) October 22, 2019
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