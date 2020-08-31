«Куньлунь» заключил контракты с 19 игроками
18:11
«Куньлунь» разом объявил о подписании контрактов с большой группой хоккеистов. Китайская команда пополнила состав 19 игроками, сообщает пресс-служба КХЛ.
Вратари: Дмитрий Шикин, Александр Лазушин.
Защитники: Виктор Балдаев, Дмитрий Мегалинский, Денис Осипов, Руслан Педан, Лев Стариков.
Нападающие: Дмитрий Архипов, Антон Глинкин, Егор Дугин, Глеб Зырянов, Александр Китаров, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Андрей Максимов, Дмитрий Марковин, Сергей Монахов, Иван Николишин, Виктор Шахворостов.