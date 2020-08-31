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«Куньлунь» заключил контракты с 19 игроками

18:11
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«Куньлунь» разом объявил о подписании контрактов с большой группой хоккеистов. Китайская команда пополнила состав 19 игроками, сообщает пресс-служба КХЛ.

Вратари: Дмитрий Шикин, Александр Лазушин.

Защитники: Виктор Балдаев, Дмитрий Мегалинский, Денис Осипов, Руслан Педан, Лев Стариков.

Нападающие: Дмитрий Архипов, Антон Глинкин, Егор Дугин, Глеб Зырянов, Александр Китаров, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Андрей Максимов, Дмитрий Марковин, Сергей Монахов, Иван Николишин, Виктор Шахворостов.

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