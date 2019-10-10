«Куньлунь» вырвал в овертайме победу у «Нефтехимика»

«Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Победную шайбу китайцы провели в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Вонг — 6 (Шустр), 12:51 — 1:0. Грошев — 1 (Порядин, Митчелл), 46:20 — 1:1. Йип — 4 (Мерфи), 60:22 — 2:1.

Вратари: Грубец — Барулин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (8+12+8+1) — 32 (9+7+16+0).

Судьи: Морозов, Франо.

10 октября. Пекин. «Шоуган Арена».

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