«Куньлунь» выиграл третий матч подряд. Команда забила шесть голов «Металлургу»

«Куньлунь» и «Металлург» выдали результативный матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» уступила со счетом 4:6.

Команда из Китая выиграла третий матч подряд. Однако «Куньлунь» продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Голы: Швырев — 2 (Чибисов, Песонен), 1:02 — 0:1. Шинкарук — 3 (бол., Уэллман), 15:20 — 1:1. Бек — 5 (бол.), 22:46 — 1:2. С. Фу — 2 (бол., Вонг, Лофквист), 25:37 — 2:2. Фрэм — 3 (мен.), 32:22 — 3:2. Уэрек — 3 (Вонг), 36:06 — 4:2. Лофквист — 2 (бол., Николишин), 37:23 — 5:2. Платонов — 1 (Плотников, Хлыстов), 48:37 — 5:3. Песонен — 4 (Мартынов, Чибисов), 51:59 — 5:4. Бондра — 1 (Педан, Монахов), 55:30 — 6:4.

Вратари: Шикин — Загидулин (Носов, 37:23, 57:13).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (12+14+9) — 39 (11+12+16).

Судьи: Соин, Хрибик.

21 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».