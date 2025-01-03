«Куньлунь» примет «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра состоится в ледовом дворце «Арена Мытищи» в Мытищах. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Куньлунь» — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда из Пекина в 40 матчах набрала 36 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб из Подмосковья с 36 очками в 39 играх располагается на девятой строчке на Западе.

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