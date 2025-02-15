«Куньлунь» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов

«Куньлунь» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

У хозяев по два очка набрали Колин Кэмпбелл (2+0) Дойл Сомерби (1+1), также по голу забили Кайл Рау и Шуай Фу. У гостей шайбы забросили Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.

В послематчевой серии буллитов свои попытки реализовали форварды «Куньлуня» Люк Локхарт и Дэнни О'Риган.

«Куньлунь» набрал 53 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 47 очками — на 10-й строчке «Запада».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: С. Фу — 15 (Ро, Сомерби), 1:42 — 1:0. Бусыгин — 4 (Бучельников), 4:06 — 1:1. Яровой — 8 (Бусыгин, Стюарт), 13:23 — 1:2. Ро — 3 (Сомерби, О`Риган), 15:09 — 2:2. Кэмпбелл — 9 (Маккошен, С. Фу), 29:23 — 3:2. Кэмпбелл — 10 (Душак, Ро), 46:01 — 4:2. Макеев — 12 (бол., Барак, Рой), 55:44 — 4:3. Готье — 13 (Аркалов, Педан), 57:14 — 4:4.

Победный буллит: О`Риган.

Вратари: Смит — Дорожко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (11+5+4+3) — 36 (6+12+16+2).

Судьи: Акузовский, Беляев.

15 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2178 зрителей.