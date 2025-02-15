«Куньлунь» дома обыграл «Витязь» в серии буллитов
«Куньлунь» дома обыграл «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
У хозяев по два очка набрали Колин Кэмпбелл (2+0) Дойл Сомерби (1+1), также по голу забили Кайл Рау и Шуай Фу. У гостей шайбы забросили Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.
В послематчевой серии буллитов свои попытки реализовали форварды «Куньлуня» Люк Локхарт и Дэнни О'Риган.
«Куньлунь» набрал 53 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 47 очками — на 10-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: С. Фу — 15 (Ро, Сомерби), 1:42 — 1:0. Бусыгин — 4 (Бучельников), 4:06 — 1:1. Яровой — 8 (Бусыгин, Стюарт), 13:23 — 1:2. Ро — 3 (Сомерби, О`Риган), 15:09 — 2:2. Кэмпбелл — 9 (Маккошен, С. Фу), 29:23 — 3:2. Кэмпбелл — 10 (Душак, Ро), 46:01 — 4:2. Макеев — 12 (бол., Барак, Рой), 55:44 — 4:3. Готье — 13 (Аркалов, Педан), 57:14 — 4:4.
Победный буллит: О`Риган.
Вратари: Смит — Дорожко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (11+5+4+3) — 36 (6+12+16+2).
Судьи: Акузовский, Беляев.
15 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 2178 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
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|43
|25
|94
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|Автомобилист
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|28
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|5
|Салават Юлаев
|68
|36
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|6
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|35
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|34
|34
|71
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|30
|38
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|9
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|68
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
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|68
|39
|29
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|38
|30
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|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3