"Куньлунь" вернул Дефазио и подписал нападающего из NCAA

"Куньлунь" подписал контракты с нападающими Алексом Ричем и Брэндоном Дефазио, информирует пресс-служба КХЛ. Соглашения с канадцами рассчитаны на 2 и 1 год соответственно.

30-летний Дефазио уже выступал за китайский клуб в сезоне-2017/18, набрав 15 (10+5) очков в 55 матчах.

Прошедший сезон он выступал за "Лукко" и набрал 40 (19+21) очков в 59 матчах чемпионата Финляндии. В 6 матчах плей-офф он забросил 2 шайбы.

22-летний Рич выступал в NCAA за команду Принстонского университета. На его счету 26 (11+15) очков в 30 матчах.