«Куньлунь» в овертайме уступил «Адмиралу» и прервал серию из трех побед подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Куньлунь». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 4:4. В серии буллитов точнее была игроки команды из Владивостока.

По ходу встречи «Адмирал» все время вел в счете. Но в концовке третьего периода «Куньлунь» смог забросить две шайбы и сравнять счет.

Победный буллит на счету капитана «Адмирала» Константина Глазачева.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Воронин — 3, 18:48 — 1:0. Йип — 6 (Брюле), 25:38 — 1:1. Петров — 3 (Лисин), 26:30 — 2:1. Вонг — 9 (бол., Уэрек, Спроул), 36:15 — 2:2. Бакош — 9 (Бутузов, Лалонд), 36:59 — 3:2. Юнг — 11 (Бакош, Вихарев), 43:40 — 4:2. Вонг — 10, 56:24 — 4:3. Уэрек — 7 (Мерфи), 57:15 — 4:4.

Победный буллит: Глазачев.

Вратари: Олкинуора — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (8+11+9+3) — 32 (10+11+9+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

7 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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