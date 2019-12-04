«Куньлунь» в овертайме одолел «Спартак». Команда из Китая одержала третью победу подряд

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Для команды из Китая этот успех стал третьим подряд.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Кейн — 3 (Спроул, Мерфи), 5:57 — 1:0. Дефацио — 2 (мен.), 10:42 — 2:0. Зубов — 4 (бол., Рылов, Федоров), 20:52 — 2:1. Федоров — 10 (бол., Рылов, Зубов), 38:33 — 2:2. Гончаров — 4 (Котляревский, Юньков), 39:19 — 2:3. Вонг — 8 (Брюле, Миллер), 43:36 — 3:3. Мерфи — 6 (бол., Брюле), 62:56 — 4:3.

Вратари: Смит — Беспалов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 37 (15+6+13+3) — 26 (9+11+6+0).

Судьи: Васильев, Гашилов.

4 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».

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