«Куньлунь» в овертайме обыграл «Авангард»

«Куньлунь» в овертайме выиграл у «Авангарда» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев забивали Жильбер Брюле, Спенсер Фу и Тревор Мерфи, забросивший решающую шайбу в овертайме, у гостей — Семен Кошелев и Алексей Потапов.

«Куньлунь» набрал 34 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Авангарда» 46 очков и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Брюле — 4 (бол., Крэкнелл, Мерфи), 20:37 — 1:0. Кошелев — 5 (Покка, Семенов), 26:17 — 1:1. Потапов — 3 (мен., Грачев), 33:56 — 1:2. Фу — 6 (Вонг, Кейн), 38:12 — 2:2. Мерфи — 5, 60:33 — 3:2.

Вратари: Смит — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (11+16+12+1) — 31 (14+11+6+0).

Судьи: Беляев, Фатеев.

30 ноября. Пекин. «Шоуган Арена».

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