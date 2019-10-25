«Куньлунь» в гостях переиграл «Авангард». Фрэм забросил первые шайбы в КХЛ, сделав дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Куньлунь». Гости победили со счетом 3:0.

Дубль оформил нападающий Джейсон Фрэм. Для 24-летнего канаца эти шайбы стали первыми в КХЛ.

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«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фрэм — 1 (Уэрек), 26:45 — 0:1. Мерфи — 4 (Бондра), 32:28 — 0:2. Фрэм — 2 (Бондра, Крэкнелл), 47:23 — 0:3.

Вратари: Бобков (58:49) — Смит.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (9+10+15) — 22 (6+12+4).

Судьи: Фатеев, Харнебринг.

25 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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