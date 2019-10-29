«Куньлунь» в гостях обыграл рижское «Динамо»

«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. Победный гол забил Адам Кракнелл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Уэрек — 6 (Спроул, Мерфи), 3:09 — 0:1. Крэкнелл — 4, 10:15 — 0:2. Сотниекс — 2 (Эштон, Берзиньш), 18:33 — 1:2. Локхарт — 4 (мен., Уэрек), 50:40 — 1:3.

Вратари: Салак (59:46) — Грубец.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 25 (10+11+4) — 30 (13+5+12).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

29 октября. Рига. «Арена Рига».