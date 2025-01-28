«Куньлунь» обыграла в овертайме «Трактор»
«Куньлунь» в домашнем матче победила «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).
У хозяев шайбы забросили Ян Дрозг, Ярослав Лихачев и Джозеф Душак. У гостей отметились Бадди Робинсон, Михаил Горюнов-Рольгизер и Сергей Телегин.
Победную шайбу забросил Лукас Локхарт.
«Куньлунь» набрала 48 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.
«Трактор» с 70 очками занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Дрозг — 5 (Ро, Шаров), 3:10 — 1:0. Лихачев — 6 (Лефевр, О`Риган), 5:26 — 2:0. Душак — 4 (бол., Юрчо), 9:08 — 3:0. Робинсон — 9 (бол., Дронов, Шабанов), 17:33 — 3:1. Горюнов-Рольгизер — 2 (Шабанов, Дронов), 50:41 — 3:2. Глотов — 15 (Телегин, Шабанов), 54:10 — 3:3. Локхарт — 9 (С. Фу, Лефевр), 63:20 — 4:3.
Вратари: Смит — Мыльников (Фукале, 9:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (8+11+6+3) — 38 (14+9+14+1).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
28 января. Мытищи. Арена Мытищи.
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|О
|1
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|69
|2
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|17
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|50
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|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
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|Амур
|50
|12
|38
|29
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|50
|11
|39
|28
|28.01
|17:00
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Металлург Мг – Динамо Мн
|4 : 1
|28.01
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|1 : 2
|28.01
|19:30
|
СКА – Витязь
|4 : 1
|28.01
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|1 : 3
|28.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|4 : 3 ОТ