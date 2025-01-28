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Сегодня, 21:52

«Куньлунь» обыграла в овертайме «Трактор»

Камила Абдурахманова
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«Куньлунь» в домашнем матче победила «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 (ОТ).

У хозяев шайбы забросили Ян Дрозг, Ярослав Лихачев и Джозеф Душак. У гостей отметились Бадди Робинсон, Михаил Горюнов-Рольгизер и Сергей Телегин.

Победную шайбу забросил Лукас Локхарт.

«Куньлунь» набрала 48 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

«Трактор» с 70 очками занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

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Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Дрозг — 5 (Ро, Шаров), 3:10 — 1:0. Лихачев — 6 (Лефевр, О`Риган), 5:26 — 2:0. Душак — 4 (бол., Юрчо), 9:08 — 3:0. Робинсон — 9 (бол., Дронов, Шабанов), 17:33 — 3:1. Горюнов-Рольгизер — 2 (Шабанов, Дронов), 50:41 — 3:2. Глотов — 15 (Телегин, Шабанов), 54:10 — 3:3. Локхарт — 9 (С. Фу, Лефевр), 63:20 — 4:3.
Вратари: Смит — Мыльников (Фукале, 9:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (8+11+6+3) — 38 (14+9+14+1).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
28 января. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 47 25 22 56
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 49 19 30 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 50 15 35 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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28.01 19:00
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28.01 19:30
СКА – Витязь
 4 : 1
28.01 19:30
Сочи – Торпедо
 1 : 3
28.01 19:30
Куньлунь РС – Трактор
 4 : 3 ОТ
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