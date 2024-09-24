«Куньлунь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.





«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 8-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд — 6 очков и 10-я строчка.