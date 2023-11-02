«Куньлунь» встретится с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Мытищи» в Мытищах. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Куньлунь» — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Начнется эфир в 19.20 мск.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть матч на телеканале «НН 24».

Китайская команда набрала 19 очков и занимает десятое место в конференции «Запад» и последнее в дивизионе Тарасова. Клуб из Нижнего Новгорода с 32 баллами находится на третьей строчке в конференции «Запад» и второй в дивизионе Боброва.

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