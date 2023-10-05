«Торпедо» нанесло «Куньлуню» пятое поражение подряд
«Торпедо» обыграло «Куньлунь» (4:2) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Победную шайбу забросил нападающий Максим Летунов.
«Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, «Торпедо» прервало 2-матчевую безвыигрышную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Броссо — 9 (Сомерби, Вонг), 10:21 — 1:0. Кручинин — 3 (Атанасов, Гончарук), 24:43 — 1:1. Ян — 1 (Фирстов, Бокун), 33:29 — 1:2. Летунов — 8 (бол., Конюшков, Кручинин), 52:45 — 1:3. Челиос — 2 (Локхарт), 53:21 — 2:3. Сизов — 1 (п.в., Фирстов, Летунов), 58:52 — 2:4.
Вратари: Смит (58:24 — 58:52) — Гуска.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 22 (13+5+4) — 28 (18+8+2).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
5 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 753 зрителя.
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|Лада
|15
|8
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|3
|Ак Барс
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|Автомобилист
|14
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|Сибирь
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|7
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|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
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8.10
9.10
10.10
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|2 : 1 ОТ
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|5 : 4 ОТ
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|2 : 4
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|4 : 3
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