«Торпедо» обыграло «Куньлунь», нижегородцы прервали серию из четырех поражений
«Торпедо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Максим Летунов, гол и результативная передача на счету Владислава Фирстова. У хозяев отметились Люк Локхарт и Шуай Фу.
«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 8-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд — 6 очков и 10-я строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
Голы: Абрамов — 3 (Атанасов, Гончарук), 0:58 — 0:1. Фирстов — 3 (Летунов, Силаев), 5:34 — 0:2. Летунов — 2 (Фирстов, Артамонов), 8:27 — 0:3. Локхарт — 1 (бол., Шартье, Юрчо), 45:39 — 1:3. Линч — 2 (бол., Летунов, Конюшков), 57:58 — 1:4. С. Фу — 2 (Локхарт), 59:19 — 2:4.
Вратари: Волков (Смит, 8:27, 58:17 — 59:05, 59:27) — Кульбаков.
Штраф: 17 — 21.
Броски: 37 (10+14+13) — 32 (13+9+10).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
24 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
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